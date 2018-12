Visite à Darou Mousty samedi : « Macky déclaré persona non grata » par le Front l’opposition

Le Président Macky Sall va se rendre, dès son retour de Paris où il a assisté à la rencontre du Groupe consultatif pour la recherche de financement pour la 2nd phase de son Pse (Plan Sénégal Emergent), à Darou Mousty ce samedi. Mais, pour le front de l’opposition de ladite localité, le chef de l’Etat n’est pas le bienvenu dans cette ville sainte.



«Pendant votre septennat de malheur, la ville sainte de Darou Mousty a été royalement ignorée, faisant fi de sa dimension religieuse, démographique et de ses exigences infrastructurelles les plus élémentaires», ont déclaré les membres du Front.



Très remontés contre le président de la République qu’ils déclarent «persona non grata», ces derniers ont dénoncé les promesses tenues par Macky Sall de son Conseil des ministres décentralisés dans la région de Louga.



«Rien de ses promesses n'ont été tenues à ce jour. Que nenni! Monsieur le Président, il est illusoire de vouloir remporter, de nouveau, l'adhésion des populations locales sans pour autant faire les comptes de vos engagements vis à vis d'elles», a soutenu la jeunesse de Darou Mousty.



Ils ont rappelé leurs vielles doléances, qu’ils avait soumises au Chef de l’Etat à savoir « la réfection de la route Darou Mousty-Thilmakha, qui date de Mathusalem et qui demeure toujours dans un état piteux avec ses nids de poules interminables. Celle devant relier Darou Mousty- Diwane Sylla-Diourbel qui peine à sortir de terre, entre autres… ».



Le Front de l'opposition de Darou Mousty appelle les populations au boycott massif de son accueil.