Visite au CICES : Barthélémy Dias et Sonko rendent hommage à Fadilou Keïta, "ôtage d'un régime dictatorial"

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias a visité cet après-midi le Salon International de l'élevage au CICES, en compagnie de membres de son cabinet et du Conseil Municipal sur invitation de l'ADAM (Alliance pour le développement et l'amélioration des races).



Considéré comme un secteur des plus prometteurs et salvateurs, l'ensemble des éleveurs enregistre, selon lui, une grande évolution dans les recherches, en témoigne la diversité des espèces et produits pour un avenir sûr et plus écologique.



M. Dias dit être ravi d'y être avec "son frère" et ami Ousmane SONKO, tout aussi préoccupé, mais optimiste pour l'intérêt de l'élevage.

"Nous avons rendu un vibrant hommage au Pdt Fadilou Keita (Président des éleveurs) présentement ôtage d'un régime dictatorial.

Nous avons aussi profité de cette tribune pour inviter tous les éleveurs à participer du 1er au 6 Mai 2023 au Forum mondial de l'Économie Sociale, solidaire et circulaire", a dit le maire de Dakar.