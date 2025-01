Visite de Courtoisie du Général Abdel Fatah Al Burkhan au Sénégal

Le Président Bassirou Diomaye Faye a accueilli, ce lundi 13 janvier au palais de la République, le Général Abdel Fatah Al Burkhan, président de la transition au Soudan. Le président soudanais est à Dakar dans le cadre d’une visite de courtoisie, d'après les informations issues de la présidence de la République.



Cette rencontre a permis d’évoquer la situation politique et sécuritaire préoccupante au Soudan. Où les conflits armés entre factions continuent de menacer la paix et la stabilité du pays. Le Président Diomaye Faye a exprimé son soutien à la démarche du Général Al Burkhan, soulignant les relations solides entre Dakar et Khartoum.



Le Chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a renouvelé l'engagement du Sénégal en faveur de la paix et de la stabilité dans la région, appelant toutes les parties au dialogue et à la concertation comme seules voies possibles pour restaurer durablement la paix au Soudan.