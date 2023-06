Visite de Macky au Portugal: Ce discours sur la démocratie tenu par le Président portugais à son invité

Le Président Macky Sall, à sa sortie du dîner d’Etat organisé en son honneur par son homologue portugais Marcelo Rebelo De Sousa, s'est limité à informer sur les bonnes relations qu'entretiennent les deux pays.



"Une occasion pour le Chef de l’Etat de réaffirmer les bonnes relations d’amitié cordiale et de coopération conviviale entre le Sénégal et le Portugal", peut-on lire sur la page Facebook de la présidence du Sénégal.



Mais le chef d'Etat sénégalais a été trahi par les médias portugais qui ont rapporté dans les détails le contenu des discussions. Qui, d'ailleurs étaient axées sur la démocratie.



Le site TSF visité par PressAfrik renseigne que Marcelo a pointé du doigt à Macky Sall les difficultés et les défis de la démocratie.



"C'est très important d'avoir la démocratie ici au Portugal et la démocratie parmi vous au Sénégal. C'est difficile, certes. La démocratie est plus difficile que la dictature, parce qu'elle respecte les droits de l'homme, respecte le pluralisme, parce qu'elle vit du dialogue et de la tolérance », a déclaré le président portugais.



S'exprimant en français, avec le président du Sénégal à ses côtés, Marcelo Rebelo de Sousa a poursuivi : " Parce qu'elle n'est pas seulement faite de démocratie politique ou personnelle, mais de démocratie économique et sociale, de justice sociale, en même temps, de lutter contre tout ce qui est asymétrique et inégal dans la vie des gens."



"Et aujourd'hui avec ce qu'on appelle parfois le populisme, ce qu'on appelle parfois les mouvements inorganiques, les nouvelles réalités au-delà des réalités classiques, il y a des défis qui sont nouveaux pour les démocraties, surtout en parlant de démocratie médiatique, avec les anciens médias et les nouveaux médias", a t-il souligné.