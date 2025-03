Visite du FDR à Touba : Serigne Mountakha Mbacké appelle l’opposition à l’unité et au patriotisme

La délégation du Front de la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), était en visite chez le khalife général des mourides ce samedi. Serigne Mountakha Mbacké a exhorté l’opposition à adopter une posture résolument nationaliste.



« Le patriotisme est une valeur essentielle pour chaque citoyen. J’avais moi-même choisi cette voie avant de me consacrer entièrement au service de Cheikh Ahmadou Bamba », a déclaré le guide religieux en réponse à Modou Diagne Fada, porte-parole du FDR lors de cette rencontre à Touba.



Affirmant son attachement profond à son pays, Serigne Mountakha Mbacké a également insisté sur l’importance de la cohésion sociale. Il a exprimé sa volonté de jouer un rôle de médiateur entre le pouvoir et l’opposition, rappelant que la stabilité du Sénégal repose sur la résistance pacifique, chère à Serigne Touba.



« Vous incarnez l’opposition d’aujourd’hui. Je vous encourage à cultiver la bienséance et le pardon, qui sont les meilleures attitudes à adopter », a-t-il déclaré, espérant que les dirigeants en place répondront positivement à cet appel.



Il a enfin prié pour l’unité des cœurs, gage du bien-être du pays.