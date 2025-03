Visite du ministre Mountaga Diao en Casamance : un ambitieux projet de modernisation de l’artisanat annoncé à l'étape de Kolda

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mountaga, a achevé sa tournée dans le pôle touristique de la Casamance, faisant étape à Kolda ce vendredi 14 mars. Lors de cette visite, il a annoncé un vaste projet de modernisation et de développement du secteur de l’artisanat, affirmant que "toutes les chambres de métiers du Sénégal vont être modernisées".



Dans la région de Kolda, ce projet ambitieux comprend l'achèvement de la construction du village artisanal de Vélingara, ainsi que la modernisation de la chambre des métiers et du village artisanal de la capitale régionale. Cette initiative vise à renforcer l'attractivité et la compétitivité du secteur artisanal, un pilier essentiel de l'économie locale.



Profitant de cette occasion, le Ministre a appelé les artisans à l’unité et à une meilleure structuration de leur activité à travers la création de coopératives. Selon lui, cette démarche leur permettra de mieux accéder à la commande publique et de développer davantage leurs activités. "L'Union fait la force, sans unité vous n'irez nulle part", a-t-il insisté.



Cette tournée ministérielle avait pour objectif de réaliser un diagnostic concerté et inclusif afin d'identifier les solutions les plus pertinentes pour une relance durable du secteur de l'artisanat et du tourisme. Dans cette dynamique, une rencontre décisive est prévue ce dimanche avec les acteurs du tourisme à l'Arbre mythique Moussa Molo, situé au cœur du quartier Doumassou à Kolda.



Les professionnels du secteur attendent avec intérêt les retombées concrètes de ces annonces et espèrent voir se concrétiser rapidement les projets de modernisation prévus.