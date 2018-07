Visite en Casamance : des députés promettent de plaider pour la reprise des opérations déminage

Lors de leur rencontre avec les acteurs qui s’activent dans le processus de paix dans la partie Sud du pays, les députés ont révélé que le Président Macky Sall a beaucoup fait pour l’Armée. Mais, «nous demandons qu’il continue sur cette lancée en octroyant beaucoup plus de moyens à nos soldats» ont-ils lancé.

Une délégation d’une vingtaine (20) de députés de l’Assemblée nationale a entamé une visite de deux (2) jours dans le Sud du Sénégal. Les parlementaires veulent s’enquérir davantage des conditions de vie et de travail des soldats.«Il y a un déminage humanitaire et ce sont les Ong qui prennent ça en charge. Aujourd’hui, il urge de contacter encore les Ong pour que cette opération de déminage puisse continuer Aussi, au niveau de l’armée, du fait que notre pays a signé la convention de l’Ottawa ça va continuer et du fait qu’aussi nos combattants qui détiennent même les plans de mines installés dans leurs cantonnements puissent aussi faire preuve de compréhension parce qu’ils parlent maintenant de paix», a déclaré le président de la commission Défense et Sécurité à l’Assemblée nationale, Alioune Diouf.