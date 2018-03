Vivez en images la confrontation entre des Rufisquois en colère et les forces de l’ordre

L’assassinant de Serigne Fallou Diop âgé de deux ans et six mois a fait sortir les Rufisquois de leurs gongs. Ces derniers qui ont envahi les rues de cette ville ont fait face aux forces de l’ordre, brûlant des pneus et jetant des pierres. A ces actions, les policiers lourdement armés de grenades lacrymogènes, ont fait usage de ces projectiles pour disperser des populations en furie.