Vladimir Poutine a visité des régions occupées du sud et de l’est de l’Ukraine

Le communiqué du Kremlin ne précise pas quand ce déplacement a eu lieu mais indique que le président russe a félicité les militaires dans les régions de Kherson et de Lougansk à l'occasion de la fête de Pâque orthodoxe, qui a été célébrée dimanche 16 avril, et leur a offert des « copies des icônes ».



« Le commandant suprême des forces armées de la Fédération de Russie s'est rendu à l'état-major du groupement militaire "Dniepr" » dans la région de Kherson, selon le communiqué.



En réponse, le gouvernement ukrainien a accusé Vladimir Poutine de visiter la scène de ses « crimes » : ce voyage « est une "tournée spéciale" de l'auteur de meurtres de masse dans les territoires occupés et ravagés pour prendre plaisir des crimes » commis par les forces russes, a déclaré sur Twitter Mykhaïlo Podoliak, un conseiller de la présidence ukrainienne.



Il s'agit du premier déplacement de Vladimir Poutine dans la région de Kherson depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022. Selon Moscou, le président s'y est entretenu avec le commandant des forces aéroportées russes, le général Mikhaïl Teplinski et d'autres hauts responsables militaires pour évoquer la situation dans les régions de Kherson et de Zaporijjia, dont la Russie a revendiqué l'annexion en septembre dernier.



Zone importante dans une possible offensive de printemps

Cette zone est régulièrement évoquée par les analystes comme le possible théâtre d'une prochaine offensive de printemps des forces ukrainiennes, qui cherchent à reprendre leur territoire conquis par les Russes.



La zone est particulièrement stratégique, car les territoires pris par Moscou dans les régions de Zaporijjia et de Kherson forment une continuité terrestre entre la Russie et la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014. La rupture de ce pont terrestre serait un revers majeur pour Moscou.



« C'est important pour moi d'entendre votre opinion sur la situation, vous écouter, échanger des informations », a déclaré le président russe, selon une vidéo diffusée par le Kremlin.



L'armée russe avait abandonné la ville de Kherson, chef-lieu de la région éponyme, en novembre 2022 pour se replier de l'autre côté du Dniepr.



Vladimir Poutine s'est aussi rendu dans la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, également une première, pour s'entretenir avec les militaires de l'état-major de la garde nationale russe déployés là-bas, selon le Kremlin.



En mars, M. Poutine avait déjà effectué des visites surprises en Crimée, péninsule annexée par la Russie en 2014, et à Marioupol, cité portuaire ukrainienne assiégée des mois et prise par l'armée russe en mai 2022.