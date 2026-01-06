Voeux au Corps Diplomatique : Diomaye Faye rejette toute logique de domination fondée sur le rapport de force

À l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux, le Chef de l'État a tracé les grandes lignes de la politique étrangère du Sénégal pour l'année 2026. Entre souveraineté affirmée et fidélité au multilatéralisme, Dakar entend renforcer son rôle de médiateur dans un monde en pleine mutation.



Face aux ambassadeurs et représentants des organisations internationales accrédités à Dakar, le Président Bassirou Diomaye Faye a réitéré l'attachement du Sénégal aux principes fondamentaux du droit international. Dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques persistantes, le Chef de l'État a souligné que le dialogue reste l'unique arme du Sénégal.



« Notre engagement pour le multilatéralisme n’est pas une simple posture, c’est une conviction profonde », a-t-il affirmé, rappelant que le Sénégal continuera de porter la voix d'une Afrique unie et souveraine dans les instances internationales.

Selon la Présidence, le chef de l’Etat a profité de cette tribune pour décliner les trois axes majeurs de son action à l'international pour l'année entamée. Il s’agit de « la diplomatie de bon voisinage et de sécurité régionale. Face à l'instabilité dans le Sahel, le Sénégal veut jouer un rôle moteur dans la consolidation de l'intégration sous-régionale. Dakar se positionne comme un pivot pour le dialogue entre les différents blocs africains afin de préserver la paix et la stabilité des frontières ».



Le Chef de l'État a insisté sur la volonté du Sénégal de renégocier ses partenariats dans un esprit « gagnant-gagnant ». Avec le démarrage effectif de l'exploitation du pétrole et du gaz, le Sénégal attire tous les regards. L'objectif est d’attirer des investissements directs étrangers (IDE) tout en garantissant les intérêts stratégiques nationaux.



En 2026, le Sénégal entend renforcer son plaidoyer pour une transition énergétique juste et un accès équitable aux technologies de santé, des sujets cruciaux pour le Sud global.



« En recevant les vœux du corps diplomatique, le Président Diomaye a également rassuré les partenaires historiques et les nouveaux alliés sur la stabilité du cadre des affaires au Sénégal. Malgré les réformes internes en cours, le pays reste une terre d'accueil sécurisée et un partenaire fiable », note les services de la Présidence.



