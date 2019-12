Voici le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Le tirage au sort de la Ligue des champions a lieu ce lundi 16 décembre 2019. Chacune des seize équipes qualifiées connait désormais son adversaire. Les huitièmes de finale vont se dérouler en deux temps. L’aller se jouera les 18, 19, 25 et 26 février et le match retour les 10, 11, 17 et 18 mars 2020.