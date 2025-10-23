Vol à main armée : la police de Dakar arrête deux suspects

La Sûreté urbaine (SU) du Commissariat central de Dakar a procédé à l’arrestation de deux individus soupçonnés d’avoir commis un vol avec usage d’arme blanche. Selon un communiqué de la police, ces interpellations font suite à une plainte déposée le 26 juin 2025 par une victime qui affirme avoir été agressée et délestée de ses biens par deux hommes circulant à bord d’un scooter. Les assaillants auraient utilisé une arme blanche au cours de l’attaque.L’enquête ouverte par la Sûreté urbaine a permis d’identifier rapidement l’un des suspects. « Le premier mis en cause, formellement reconnu par la victime lors d’une séance de confrontation, a admis les faits », indique la police. Une perquisition effectuée à son domicile a permis de saisir plusieurs éléments compromettants, notamment « un lot d’armes blanches, dont celle utilisée lors de l’agression », ainsi qu’« une cagoule, un sac de dame et la moto utilisée pour commettre le vol ».La poursuite des investigations a ensuite conduit les enquêteurs jusqu’à Petit Mbao, où le complice présumé du premier suspect a été à son tour interpellé. Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour les infractions « de vol avec usage d’arme blanche et association de malfaiteurs. »L’enquête, placée sous la supervision du Parquet, se poursuit.