Vol à main armée : la police de Dakar arrête deux suspects
La Sûreté urbaine (SU) du Commissariat central de Dakar a procédé à l’arrestation de deux individus soupçonnés d’avoir commis un vol avec usage d’arme blanche. Selon un communiqué de la police, ces interpellations font suite à une plainte déposée le 26 juin 2025 par une victime qui affirme avoir été agressée et délestée de ses biens par deux hommes circulant à bord d’un scooter. Les assaillants auraient utilisé une arme blanche au cours de l’attaque.
 
L’enquête ouverte par la Sûreté urbaine a permis d’identifier rapidement l’un des suspects. « Le premier mis en cause, formellement reconnu par la victime lors d’une séance de confrontation, a admis les faits », indique la police. Une perquisition effectuée à son domicile a permis de saisir plusieurs éléments compromettants, notamment « un lot d’armes blanches, dont celle utilisée lors de l’agression », ainsi qu’« une cagoule, un sac de dame et la moto utilisée pour commettre le vol ».
 
La poursuite des investigations a ensuite conduit les enquêteurs jusqu’à Petit Mbao, où le complice présumé du premier suspect a été à son tour interpellé. Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour les infractions « de vol avec usage d’arme blanche et association de malfaiteurs. »
 
L’enquête, placée sous la supervision du Parquet, se poursuit.
 
