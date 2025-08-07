Vol avec arme blanche : deux suspects arrêtés à Yeumbeul Comico

Les agents du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Comico, (banlieue dakaroise), ont interpellé deux individus. Ces derniers sont poursuivis pour « association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme blanche ».



Ces arrestations font suite à la plainte d'une victime qui, selon les informations de la Direction de la police sur sa page Facebook, a été agressée dans la nuit du 3 au 4 août 2025 vers 6 heures du matin par trois individus armés de machettes et de couteaux. Selon la même source, la fille a été dépossédée de sa "sacoche qui contenait 73 000 F CFA, un permis de conduire et une batterie externe Power Bank".



Les investigations menées par la police ont permis d'identifier et d'arrêter un premier suspect, qui a été formellement reconnu par la victime. Un second suspect a ensuite été interpellé au cours d'une mission de sécurisation.



Les deux individus sont actuellement en garde à vue. Toutefois, l'enquête se poursuit afin de retrouver le troisième.



