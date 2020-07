Vol d'ordinateurs à l'Adie: le gendarme, chef de service de sécurité arrêté

L’agence informatique de l’Etat (Adie) est à nouveau sur la sellette pour une histoire de vol d’ordinateurs. D'après nos confrères de L’As, la Division des investigations criminelles (Dic) a interpellé dix (10) personnes, dont le gendarme, chef de service sécurité de l’agence. Ce dernier, a été cueilli chez lui et en position de garde à vue en même temps que ses complices pour présumé vol d’ordinateurs.



Les mis en cause devraient être déférés au parquet ce lundi 20 juillet 2020, mais l’enquête va poursuivre pour voir le degré d’implication des uns et des autre des agents de la boite, mais aussi des complices présumés du pandore mis en cause.