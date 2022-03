Vol de bétail à Linguère : un jeune de 14 ans tué par balle, son acolyte blessé

Un drame s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi dernier, à Maro, un village situé dans la commune de Gassane, dans le département de Linguère. Aliou Ka, un jeune âgé de 14 ans, a été tué par balle et son acolyte El Hadji Ka, 13 ans, plus chanceux, a été blessé. Ils sont accusés d'avoir volé des chèvres dans l'enclos de Cherif Ka, un éleveur de caprins.



Constatant la disparition des ses chèvres, ce dernier a lancé une opération de recherche avant de tomber net sur ses bêtes. Au moment où les deux mis en cause présumés revenaient sur les lieux pour récupérer le butin, ils se sont retrouvés nez-à-nez avec le propriétaire des chèvres.



Très furieux, le propriétaire des bêtes sort son arme, et tire sur les deux garçons. Aliou Ka perd la vie après avoir reçu une balle au niveau du coup, El Hadji Ka a été blessé.



Il a été évacué à l'hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba où une opération chirurgicale a permis d'extraire la balle.



Placé en garde à vue, le blessé ainsi que le présumé meurtrier ont été déférés au parquet de Louga, rapporte Libération.