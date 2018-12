"Vol de parures en or des enfants" : une femme arrêtée à Pikine

Ndèye. D, âgée de 33 ans, a été interpellée par une foule furieuse jeudi 27 décembre, vers 15 h, à Pikine Tally Boubess dans la banlieue dakaroise. Elle est accusée «d’enlèvement d’enfants suivi de vol» présumés. La jeune dame a été ainsi livrée aux limiers du commissariat d’arrondissement de Pikine.



En effet, quatre (4) enfants mineurs, âgés entre 14 mois et 8 ans, ont été interpellés par la dame Ndèye, D, dans la rue puis conduits dans un endroit discret. La femme, qui a été trahie par son accoutrement et surtout par son comportement suspect à l’égards des bambins, a attiré l’attention des passants qui observaient en douce la scène.



Le suspect manœuvre en toute discrétion, tire le plus petit des enfants (14 mois) vers elle, et lui dérobe ses boucles d’oreille en or. Arrêtée par la foule, elle a été conduite au commissariat de police de la zone à bord d’un véhicule.