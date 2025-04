Vol de sexes au Tchad: le gouvernement monte au créneau pour mettre un terme à la psychose

Une psychose « complètement irrationnelle » sans « aucun fondement scientifique ni médical »

Partie de Moundou, dans le sud du pays, où quatre jeunes ont affirmé avoir été dépouillés de leurs organes génitaux par la magie noire, la psychose du « vol de sexes », comme l'a baptisée la presse locale, est en train de se répandre comme une traînée de poudre dans plusieurs grandes villes du Tchad Alimentée par toutes sortes de rumeurs et de vidéos postées sur les réseaux sociaux même si aucun cas n'a été médicalement constaté, le phénomène a pris un tour particulièrement inquiétant en milieu de semaine à N'Djamena, la capitale, où un homme a été lynché par une foule en colère. Désigné à la vindicte populaire par un autre individu qui l'accusait d'avoir dérobé quelques instants plus tôt les attributs de trois jeunes garçons à qui il avait serré la main, celui-ci n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention de la police...Face à un phénomène dont l'ampleur est désormais susceptible de représenter un trouble à l'ordre public, le gouvernement a donc décidé de monter au créneau, ce jeudi 17 avril, et tapé du poing sur la table pour tenter d'y mettre fin.« Ce phénomène a causé beaucoup de torts. Depuis quelques jours, des personnes sont physiquement attaquées : le gouvernement ne peut donc pas rester sans réagir », a ainsi déclaré le porte-parole du gouvernement tchadien, Gassim Cherrif, accompagné pour l'occasion par le ministre de la Sécurité publique. « Complètement irrationnelle », cette croyance n'a en outre « aucun fondement scientifique ni médical » a encore ajouté Gassim Cherrif avant de mettre en garde la population afin de prévenir tout « désordre » : « Tout individu relayant de fausses informations en lien avec ce phénomène, et toute personne s'attaquant physiquement à une autre accusée d'avoir volé le sexe de quelqu'un sera systématiquement arrêtée », a-t-il ainsi menacé.Avant lui, samedi 12 avril, la police était elle aussi sortie de son silence, mais sans se faire entendre. Son porte-parole, le général Paul Manga, avait alors lancé un appel « à la retenue » dans cette affaire et promis des enquêtes si de nouveaux cas étaient signalés.