Volontaires de la consommation : le ministère apporte des précisions

Face aux informations circulant sur la situation des volontaires de la consommation, le ministère de l’Industrie et du Commerce a tenu à clarifier plusieurs points. Le département rappelle que le processus d’enrôlement et de déploiement a été « mené à son terme et que chaque volontaire a été mis à la disposition d’un chef de service. »
Selon le communiqué parvenu à PressAfrik, « les contrats d’engagement ont été signés et la formation des volontaires, après leur phase d’imprégnation, est prévue courant septembre 2025. »
Le document précise également que « les images diffusées lors du Magal de Touba et du Gamou montrent bien des volontaires mobilisés dans le cadre d’activités officielles du ministère. » Par ailleurs, le paiement des indemnités du mois de juillet a été effectué.
Le ministère salue « l’engagement et la disponibilité » des volontaires et exprime sa gratitude pour leur implication dans l’exécution des missions de service public. Il invite toutefois ces derniers à faire preuve de « patience, de discipline et de retenue ».
Pour toute information complémentaire, chaque volontaire est prié de s’adresser directement à son chef de service.
