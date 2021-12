Vols armés en réunion: 8 agresseurs qui dépouillaient les usagers sur l’autoroute jugés

Armés de machettes et de couteaux, ils sont une bande de huit (8) malfrats qui détroussaient les individus qui empruntaient l'autoroute, courant 2018. C'est pour des faits d'association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d'armes et violence, dommages à la propriété d'autrui, détention illégale d'armes, offre et cession de drogue pour lesquels ils ont été jugés hier lundi, devant la Chambre criminelle de Dakar. Ils risquent 15 ans de réclusion criminelle, a publié « Les Échos ».



Il s’agit d’Amadou Woury Sow, Lamarana Diallo, Nfaly Atika Soga Sonko, Malick Dieng, Mamadou Camara, et Alpha Oumar. Selon les poursuites, cette bande agressait toute personne qui empruntait l’autoroute en emportant leurs biens. Le 8 octobre 2018, armés de machettes et de couteaux, ils ont placé des pierres au milieu de la route pour piéger les chauffeurs qui avaient des passagers à bord de leurs véhicules.



Ce jour-là des individus, qui étaient victimes de la bande de voleurs, ont alerté les éléments de la Sûreté urbaine qui étaient en patrouille. Arrêté Malick Dieng, apprenti de car rapide a balancé toute la bande qui a été par la suite interpellée à la cité Imbécile. Un sachet de Yamba a été découvert par dévers Mamadou Woury Sow par les enquêteurs lors des fouilles corporelles, ainsi que des armes.



Placés en détention, les huit agresseurs ont nié les faits retenus contre eux. La représentante du parquet a requis contre eux la peine de 15 ans de réclusion criminelle. L’affaire sera délibérée le 27 décembre prochain.