Vols internationaux : l’Union européenne maintient la fermeture de son espace au Sénégal

À la suite du premier réexamen au titre de la recommandation concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'Union européenne , le Conseil a mis à jour, ce 16 juillet, la liste des pays à l'égard desquels les restrictions de déplacement devraient être levées. Cette liste continuera d'être réexaminée et, selon le cas, sera mise à jour toutes les deux semaines.



Sur la base des critères et conditions énoncés dans la recommandation, à compter du 16 juillet, les États membres devraient progressivement lever les restrictions de déplacement aux frontières extérieures pour les résidents des pays tiers suivants: Algérie, Australien,Canada,Géorgie, Japon; Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie, Uruguay.



Chine, sous réserve de confirmation de la réciprocité. Les résidents d'Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican devraient être considérés comme des résidents de l'UE aux fins de cette recommandation".



Les critères permettant de déterminer les pays tiers pour lesquels la restriction de voyage actuelle devrait être levée couvrent en particulier la situation épidémiologique et les mesures de confinement, y compris l'éloignement physique, ainsi que les considérations économiques et sociales. Ils sont appliqués cumulativement.