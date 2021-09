Volte-face de Fatoumata Ndiaye : le collectif des jeunes de "Fouta Tampi" se démarque et précise

Le collectif des jeunes de Fouta ne parle pas le même langage avec Fatoumata Ndiaye, présidente du mouvement « Fouta Tampi », qui a tressé des lauriers au président de la République, Macky Sall, après lui avoir craché du feu. Ses membres précisent que les propos que cette dernière a tenus n’engagent que lui.



« Nous ouvrons nos propos par une interrogation certainement aporétique : que s’est-il passé durant ce dernier trimestre ? Qui n’a pas eu échos au mois de juin passé de cette persona Fatoumata Ndiaye présentée ou auto-présentée « amazone » du mouvement « Fouta Tampi ». Seulement, à la fin d’un cirque tous les masques tombent, enfin Fatoumata Ndiaye dévoile son vrai visage au grand jour. Mais à quelle fin, certainement pas l’arrêt présidentiel sur le phosphate de Ndendory », a déclaré le collectif des jeunes de Fouta, membre du mouvement « Fouta Tempi ».



L’organisation invite les journalistes à mener des investigations sur place (Fouta), « vous saurez que ce n’est que de la poudre aux yeux. Tout sauve la prétendue réhabilitation de la route du Daandé Mayo où le mal cancérigène persiste jusqu’à présent. Encore moins une simple pierre posée au milieu des buissons qui ne saurait faire office d’hôpital », informe la même source.



Pour tout dire, résument les jeunes « le FOUTA est plus que jamais TAMPI, et le combat pour son salut et sa libération est encore d’actualité pour toutes les dignes filles et les dignes fils du Fouta ».



C’est dans ce sens que, annoncent-ils, « l’ensemble des mouvements de jeune du Fouta qui s’identifient à travers ce vocable de "Fouta TAMPI" tient à informer l’opinion nationale et surtout la diaspora que le Fouta tampi est une idéologie pour la libération du Fouta qui comme telle ne peut se personnifier ».



Revenant sur la sortie de Fatoumata Ndiaye qu’ils qualifient « tout bonnement de volte-face, et qui, disent-ils, leur « a affectée, non parce-que c’est elle, mais par le contenu de l’information véhiculée et par la méthode adoptée », le collectif souligne que « Les propos qu’elle a tenus, les justifications qu’elle prend pour fondement de sa nouvelle posture conjugué au média utilisé nous poussent vers cette déduction que ce n’est qu’une tentative de propagande de plus à des fin politiques et crypto personnelle ».



Toutefois, « sans entrer dans des jugements moraux on veut juste rappeler que le foutanké a des valeurs cardinales héritées de ses illustres aïeux tels la dignité, l’honneur le courage de toujours mener les combats en gardant avec fermeté les principes de départs sans jamais songer à céder à la tentation qui poussent à la trahison des siens », ajoute-t-il.



Pour terminer, conclut le collectif, « nous appelons les jeunes du Fouta à plus de mobilisation, d’organisation, d’unité, de vigilance et d’altruismes pour la cause noble du Fouta. Car le FOUTA ne sera que ce que nous en ferons !»