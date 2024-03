Vote de la loi d’amnistie : Bara Gaye s’oppose et demande l’identification des responsables

Le député Modou Bara Gaye a exprimé son opposition en plénière ce mercredi 6 mars lors du vote de la loi d’amnistie à l’Assemblée nationale. Le maire de Yeumbeul indique cette loi ne devrait pas être adoptée.



L’ancien membre du Parti Démocratique Sénégalais n’a pas manqué de rappeler les personnes qui ont perdu la vie durant les manifestations de 2021 à 2024. Le député Modou Bara Gaye a rappelé la liste des victimes. Un motif suffisant, selon lui de ne pas voter le projet portant amnistie.



Selon lui, pour préserver la mémoire des victimes, il est nécessaire d’accepter l’amnistie, mais il est essentiel d’identifier d’abord les responsables.



« Les députés de la mouvance présidentielle ont toujours taxé les députés de Yewwi Askan Wi de brigands de bandit et de vouloir mettre le chaos dans ce pays. Aujourd’hui, ils veulent nous faire croire que tout sera perte et profit. Oui pour le pardon, mais qu’on identifie d’abord les responsables avant de vouloir penser à l’amnistie », a dit Bara Gaye.



Avant de rappeler au Président Macky Sall sa capacité à réprimer les manifestations politiques. Il a fait référence à une manifestation en 2011 sur la devanture de l’Assemblée nationale, qui n’avait entraîné aucun décès. Il a souligné que sous le régime actuel, il y a eu un nombre important de blessés, de cas de torture, et surtout des morts par balles réelles, ce qui selon lui, ne devrait pas être occulté.