Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Vote de projet de loi: les députés convoqués en commission mercredi et en séance pleniere jeudi



Vote de projet de loi: les députés convoqués en commission mercredi et en séance pleniere jeudi
Les députés de l’Assemblée nationale se réuniront en commission demain mercredi et en séance plénière jeudi 17 septembre 2025.

 Ils examineront trois projets de loi majeurs, notamment le Code des investissements et une modification de la loi de 2012 sur le Code général des impôts. D'après une note parvenue à PressAfrik, ces projets seront défendus par le ministre des Finances et du Budget.
Autres articles


Mardi 16 Septembre 2025 - 14:12


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter