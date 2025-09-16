Vote de projet de loi: les députés convoqués en commission mercredi et en séance pleniere jeudi

Les députés de l’Assemblée nationale se réuniront en commission demain mercredi et en séance plénière jeudi 17 septembre 2025.



Ils examineront trois projets de loi majeurs, notamment le Code des investissements et une modification de la loi de 2012 sur le Code général des impôts. D'après une note parvenue à PressAfrik, ces projets seront défendus par le ministre des Finances et du Budget.