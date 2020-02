WALF TV: le plateau de l'émission « Balance » prend feu en plein tournage

C’est au beau milieu du tournage de « Balance », une émission qui s’intéresse aux dossiers judiciaires, animée par le journaliste Pape Ndiaye que le plateau de Walf TV a pris feu. La scène a eu lieu mardi tard dans la soirée, en présence du maire de Passy, condamné récemment, le collectif Mbour Justice et leur avocat Me Aly Ndiaye.



Mais il y a eu plus de peur que de mal. Une des chroniqueuses de l’émission contactée par Pressafrik renseigne qu’il « n’y pas eu de blessés encore moins de perte en vie humaine, juste de dégâts matériels ».