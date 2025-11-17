WBLA 2025 : L’ASC Ville de Dakar s’impose en patron et décroche sa place au Caire

L’ASC Ville de Dakar a survolé les éliminatoires de la WBLA 2025 en infligeant une victoire historique à Fireball AC et se qualifie pour la phase finale au Caire.



L’ASC Ville de Dakar a marqué les esprits lors des éliminatoires de la Women Basketball League Africa (WBLA) 2025. Le club sénégalais a dominé le tournoi disputé à Praia, au Cap-Vert, avec une autorité incontestable, signant une victoire historique contre le Fireball Athlétic Club de Guinée sur le score écrasant de 124 à 31. Cette marge de 93 points établit un nouveau record pour les qualifications WBLA.