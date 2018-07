Wade menace depuis Doha : "Si Karim et Khalifa ne sont pas candidats nous allons brûler les..."

Me Wade a publiquement réagi au rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales et à la probable invalidation de la candidature de Khalifa Sall pour la présidentielle de 2019.



Dans un entretien accordé à Ahmed Aidara, le "Pape du Sopi" affirme de manière claire qu'il n'y aura pas d'élection si les candidatures de Karim Wade et Khalifa Sall sont invalidées. Le Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds) appelle l'opposition de poursuivre les marches comme celle initiée le 13 juillet 2018 et menace le régime de Macky Sall.

"Le Pds va appeler la Jeunesse à se rendre au ministère de l'Intérieur et dans les gouvernances pour s'emparer et brûler les listes électorales ne comportant pas les noms de ces deux candidats", balance l'ancien Président sénégalais qui ajoute que "c'est du matériel de fabrication de faux de nature de celui des faussaires des billets de banque".



Me Abdoulaye Wade a récemment annoncé qu'il allait très prochainement rentrer au Sénégal en compagnie de son fils Karim Wade