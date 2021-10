Wallu Sénégal: Cheikh Bara Doly révèle pourquoi Bokk Gis-Gis a quitté

Après le départ de Bokk Gis-Gis de la coalition Wallu Sénégal initiée par le Président Abdoulaye Wade et ses alliés, le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolli a expliqué pourquoi Pape Diop est allé au clash avec le Pds et Cie.

Devant ses militants, amis et sympathisants le député de Bokk Gis-Gis (Bgg), a même déclaré sa candidature pour conquérir le fauteuil départemental de Mbacké lors des toutes prochaines élections locales.



«La coalition Wallu Sénégal a été créée grâce à moi. J’ai même proposé le nom mais comme des gens, imbues uniquement d'intérêts personnels et claniques, ont voulu délibérément saboter les investitures en voulant écarter certains ténors de Bgg dans leur propre fief, notre parti a tout bonnement décidé de quitter cette coalition. En effet, je voudrais déclarer, à travers ce point de presse, ma candidature pour briguer les suffrages des populations du département de Mbacké lors des élections locales de janvier 2022 », a déclaré le député.