Wallu Sénégal assure que sa collaboration avec YAW va se poursuivre à l’Assemblée nationale

22 des 27 députés élus sur les listes proportionnelle et majoritaire de la Coalition Wallu Sénégal se sont réunis en conclave à la permanence du PDS pour faire une déclaration commune.



Selon le communiqué signé la Chargée de communication du parti libéral, « Etaient absents les 3 députés de la diaspora, les 2 députés de Touba Mbacké qui avaient une réunion préparatoire du Magal et le député Mady Danfakha de Saraya en lutte avec les inondations dans la commune de Bembou dont il est le maire ».



Ainsi, deux questions ont ensuite été posées auxquelles le mandataire Mamadou Lamine Thiam a répondu, selon le document parvenu à PressAfrik.



Sur l’avenir de l’Alliance Wallu-Yewwi à l’assemblée nationale, Thiam assure: « notre collaboration continuera évidemment à l’Assemblée nationale »



Sur la décision de Pape diop de rejoindre la coalition présidentielle, le mandataire de Wallu Sénégal d’affirmer: « Pape DIOP est à l'image de ces anciens responsables du PDS qui ont rejoint la majorité présidentielle dans le seul but d'échapper à des poursuites devant la Cour Répression de l'Enrichissement Illicite »



Avant de poursuivre: « D'ailleurs, ses militants ne s'y trompent pas, ils expriment leur colère et condamnent cette lâcheté ! Comparez avec le courage de notre frère K W (Karim Wade) qui est notre candidat pour l'élection présidentielle de 2024 et qui s'est refusé à toute compromission au nom de son honneur et de sa dignité. Ce qui lui a valu une condamnation injustifiée, honteuse et un exil forcé au Qatar ».