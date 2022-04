Washington annonce 100 millions de dollars supplémentaires en aide sécuritaire à l'Ukraine

Des explosions ont eu lieu mardi soir dans la petite ville de Radekhiv, à 70 kilomètres de Lviv, la grande cité de l'ouest de l'Ukraine, a annoncé un responsable local, appelant la population à se mettre à l'abri.



► Après la découverte de nombreux corps de civils dans la ville de Boutcha, près de 200 diplomates russes ont été expulsés d'Europe ces 48 dernières heures. Et les puissances occidentales - États-Unis en coordination avec l'UE et le G7 - s'apprêtent à imposer de nouvelles sanctions à la Russie.



►Les États-Unis ont annoncé mardi débloquer une aide sécuritaire supplémentaire à l'Ukraine allant jusqu'à 100 millions de dollars pour faire face à l'invasion russe.



► Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a demandé devant l'ONU que la Russie soit « tenue responsable » pour « les pires crimes de guerre » depuis la Seconde Guerre mondiale, selon lui. La Russie nie « catégoriquement » toute implication dans ces exactions et a demandé un débat au Conseil de sécurité de l'ONU pour statuer sur les « provocations haineuses » commises, selon elle, par l'Ukraine à Boutcha.



► La Russie se renforce pour « prendre le contrôle de l'ensemble du Donbass », dans l'est de l'Ukraine, et réaliser « un pont terrestre avec la Crimée », annexée par Moscou en 2014, a affirmé mardi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.



Les horaires sont donnés en temps universel (TU)



Poursuite des combats à Marioupol



Des combats intenses et des frappes aériennes russes se poursuivent dans la ville portuaire de Marioupol, selon la dernière mise à jour des renseignements du ministère britannique de la Défense. Les services de renseignement britanniques ont déclaré que la situation humanitaire dans la ville « s'aggravait ».



Marioupol est encerclée par les forces russes depuis le début du mois de mars. L'armée ukrainienne a déclaré que ses troupes repoussaient les attaques contre la ville depuis plus de 40 jours.



Plus de 300 civils abattus à Boutcha, selon le maire de la ville



Le maire de la ville de Boutcha a déclaré à la BBC que quelque 320 civils ont été abattus par les troupes russes pendant leur occupation de la ville.



S'exprimant sur le plateau de Word Tonight, Anatoly Fedoruk a déclaré avoir été personnellement témoin de l'exécution de plusieurs personnes par les forces de Moscou. « J'ai vu plusieurs épisodes », a déclaré Fedoruk. « Il y avait trois voitures civiles qui essayaient de s'évacuer vers Kiev et elles ont été brutalement abattues. Il y avait une femme enceinte dont le mari criait en demandant de ne pas lui tirer dessus mais ils l'ont brutalement abattue. » M. Fedoruk a également affirmé que les forces russes avaient chassé les politiciens locaux pendant leur occupation.