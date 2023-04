Washington exige toujours la «libération immédiate» du journaliste du WSJ détenu en Russie

Les Etats-Unis continuent d'exiger la "libération immédiate" du journaliste américain du Wall Street Journal Evan Gershkovich dont la détention en Russie est "injuste", déclare le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken à l'issue d'une réunion du G7 au Japon.



Pour la première fois, l'ambassadrice américaine à Moscou, Lynne Tracy, a pu rendre visite lundi à Evan Gershkovich, emprisonné depuis plus de deux semaines et accusé d'espionnage par les autorités russes. Une audience en appel sur sa détention provisoire est prévue mardi.



"Il est en bonne santé et a bon moral malgré les circonstances", avait déclaré Lynne Tracy sur Twitter après sa rencontre avec le détenu de 31 ans.



Evan Gershkovich, correspondant à Moscou du Wall Street Journal et qui avait travaillé auparavant pour l'AFP, a été arrêté par les services de sécurité russes le 30 mars alors qu'il était en reportage à Ekaterinbourg dans l'Oural.



Les autorités russes l'ont accusé notamment d'avoir recueilli des informations sur l'industrie de la défense. L'ensemble du dossier est classé secret.

Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu dans les quartiers généraux militaires des régions ukrainiennes de Kherson et Louhansk, qui sont en partie contrôlées par la Russie, annonce le Kremlin.



Vladimir Poutine a assisté à une réunion de commandement militaire dans la région de Kherson pour entendre les rapports des commandants des forces aéroportées et du groupe d'armées "Dniepr" et d'autres officiers supérieurs sur la situation dans les régions de Kherson et de Zaporijjia, que Moscou a proclamées partie de la Russie.



Les troupes russes se sont retirées de Kherson, la capitale régionale, en novembre dernier, et ont renforcé leurs positions sur la rive opposée du Dnipro en prévision d'une contre-offensive ukrainienne.



Vladimir Poutine a également visité le quartier général de la garde nationale dans la région orientale de Lougansk, une autre partie de l'Ukraine que Moscou a annexée l'année dernière.