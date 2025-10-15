Washington : le Sénégal et le FMI sur la voie d'un nouvel accord financier

Une délégation sénégalaise, conduite par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a rencontré mardi, à Washington, la Directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI), Kristalina Georgieva. L'entretien s'inscrit dans le cadre des discussions en vue de la conclusion d'un nouveau programme de financement.



Cette rencontre a été l'occasion de constater une convergence de vues sur les prochaines étapes du processus. Les deux parties se sont accordées sur la tenue imminente d'une réunion du Conseil d'administration du FMI. Cette instance aura pour mandat de se prononcer sur la question du « misreporting » et, par la suite, d'approuver un nouveau programme pour le Sénégal, a écrit le ministère des Finances et du Budget sur sa page Facebook, ce mercredi.



Selon le ministère, "les discussions ont abouti à des engagements réciproques clairs. Dès la finalisation des derniers détails techniques, le Sénégal et les services du FMI travailleront de concert pour soumettre le dossier au Conseil d'administration". Pour accélérer ce processus, une mission des services du FMI est attendue à Dakar dès la semaine prochaine, afin de finaliser les travaux entamés à Washington, a informé la même source.



Qui a ajouté : "la délégation sénégalaise a profité de cette rencontre pour saluer la posture et les messages positifs de Mme Georgieva", tels qu'exprimés dans son récent communiqué publié à l'issue de la dernière réunion informelle du Conseil d'administration le 3 octobre 2025.



Au terme des échanges, "les deux parties se sont engagées à ouvrir une nouvelle page dans le partenariat qui unit le Sénégal et le FMI", marquant ainsi une volonté commune de poursuivre ensemble les efforts entrepris.