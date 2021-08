Washington prend une volée de sanctions contre la Biélorussie

Joe Biden va signer ce lundi un décret durcissant les sanctions contre le régime du président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko, responsable de « violations continues des libertés démocratiques, des droits humains et des règles internationales », a annoncé à l'AFP un haut responsable de la Maison Blanche.



Le Trésor américain va en parallèle annoncer ses « plus importantes sanctions à ce jour » contre des entreprises, personnalités et entités de Biélorussie, selon cette même source. Visé en particulier: le Comité national olympique, peu après la tentative de rapatriement forcé d'une athlète biélorusse qui participait aux Jeux olympiques de Tokyo.