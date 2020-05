Watford: 3 cas positifs de Covid-19 confirmés

Le Watford Football Club confirme que trois personnes ont été testées positives pour le virus Covid-19 après des tests sur le terrain d'entraînement au cours des dernières 48 heures.



Sur ces trois tests positifs, l'un est un joueur et les deux sont des membres du personnel. Tous les trois ont demandé que le secret médical soit respecté et, par conséquent, le club ne nommera pas les personnes impliquées, souligne le club dans un communiqué publié sur son site officiel visité par PressAfrik.



Pour le moment, on ne sait pas si le Sénégalais Ismaila Sarr, qui évolue au poste de milieu de terrain au Watford FC est touché ou pas car le club anglais n'a pas dévoilé l'identité du joueur infecté.



Le document ajoute, par ailleurs que "Tous les trois s'auto-isoleront maintenant pendant sept jours - conformément aux protocoles définis dans les directives de la Premier League - avant d'être testés à nouveau à une date ultérieure."



Toutefois, "le strict respect des directives de la Premier League a garanti que le terrain d'entraînement reste exempt de virus et un environnement sûr pour que les joueurs puissent continuer à travailler."



Le club continuera de travailler en étroite collaboration avec le personnel concerné et il n'y aura pas d'autre commentaire, lit-on dans le communiqué officiel.