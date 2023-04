Week-end des Lions qui ont brillé dans leurs clubs

Krépin Diatta a inscrit son 4e but de la saison en ligue 1



Auteur de l’ouverture du score lors du succès face à Lorient (3-1), l’ailier monégasque a inscrit son quatrième (4e) but de la saison. A la réception d’un centre d’Aleksandr Golovin, Krépin Diatta était présent aux six mètres pour marquer de la poitrine. Il a ainsi mis ses coéquipiers en situation idéale pour l’emporter contre Lorient sur le score de 3-1. Un match maîtrisé et abouti qui ne peut que le satisfaire à une semaine du déplacement à Lens, concurrent direct au podium.



Keita Baldé donne victoire à Spartak Moscou



Le Sénégalais a donné la victoire au Spartak Moscou qui est allé recadrer le Torpedo Moscou (1-2). Ce samedi à l’occasion de la 23e journée de la Premier League russe, Diao Keïta Baldé a été décisif du début à la fin de la partie. L’ancien monégasque est passé par toutes les émotions.



Après avoir raté un précieux penalty dans le premier quart d’heure, l’international sénégalais réussira à se rattraper trois minutes plus tard sur une belle conclusion dans la surface de réparation (1-0.) Son troisième but consécutif (dont 2 en championnat après 4 matches et une réalisation en Cup) depuis son grand retour à la compétition suite à une série de galères (suspension et blessure.)



Chérif Ndiaye buteur et passeur décisive avec Adana Demirspor



Titulaire à la pointe de l’attaque des Eclairs Bleus, l’ancien joueur de Goztepe s’est mis en évidence avec une passe décisive sur le troisième but des siens avant d’inscrit le quatrième. A sa suite, Younès Belhanda a marqué le 5e but (90e). C’est donc le score de 5-1 que Adana Demirspor a écrasé Kasımpaşa. Le Sénégalais compte désormais 3 buts et une passe décisive dans cette compétition. Et permet à Adana Demirspor de monter à la 4e place avec 51 points.



Iliman Ndiaye marque son 13e but en championship



L’international sénégalais s’est illustré ce samedi en participant à la large victoire de Sheffield United contre Cardiff (4-1). Un magnifique but. Il a profité de l’erreur du défenseur de Cardiff pour mettre un petit pont subtile et marquer le 3e but de son équipe. Le jeune attaquant sénégalais est le meilleur buteur de son club avec 13 buts inscrits. Sheffield qui occupe la deuxième place synonyme de montée directe en Premier League totalise 8 points d’avance sur son suivant Middlesbrough.



Des premiers pas réussis pour Lamine Camara



Deux semaines après son arrivée à Frescaty, Lamine Camara a fait forte impression contre les Girondins de Bordeaux. À Metz depuis moins d’un mois, le Sénégalais a su faire preuve d’une adaptation rapide et a ravi son entraîneur. L’ancien joueur de Génération Foot (Club sénégalais), n’a pas eu froid aux yeux, il vient, devant plus de 23000 spectateurs, d’offrir une performance délicieuse dans le match des Grenats.



Pour sa première titularisation, le champion d’Afrique des U20, a animé le jeu grâce à des ouvertures succulentes (80 de passes en profondeur réussies) et des rushs salvateurs. Capable d’éliminer balle au pied, Lamine Camara a surtout impressionné par sa capacité à faire les bons choix (78 de passes réussies, 1 passe clé), la plupart cherchant des options créatives pour sortir du jeu stéréotypé des Grenats. Le jeune sénégalais dispose déjà des notions tactiques indispensables au football européen. C’est lui qui, sur le premier but, adresse le centre repoussé par la défense bordelaise, qui permet à Abbie Jalloz d’allumer la mèche à l’entrée de la surface.