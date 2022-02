West Ham: Kurt Zouma écope d’une amende de 300 mille euros et perd la garde de ses chats

Maintenu dans le onze de départ par David Moyes, Kurt Zouma n'a pas échappé à la sanction. Selon les informations de plusieurs médias britanniques, en premier lieur The Sun et le Daily Mirror puis The Times, le défenseur français a reçu ce mercredi une amende d'environ 300.000 euros, soit l'équivalent de deux semaines de salaire.



Une sanction qui fait directement suite à la diffusion d'une vidéo où le défenseur des Hammers frappe son chat à plusieurs reprises. Depuis la publication de la séquence sur les réseaux sociaux, le Français se retrouve impliqué dans une grosse polémique en France et en Angleterre.



Dans un communiqué, une association de protection animale annonce avoir récupéré la garde des animaux de compagnie de l'international français, qui n'a donc plus ses chats.