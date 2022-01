WikiLeaks : Julian Assange autorisé à contester son extradition devant la Cour suprême britannique

La Haute Cour de Londres a autorisé lundi le fondateur de WikiLeaks Julian Assange à contester devant la Cour suprême britannique une décision de justice autorisant son extradition vers les Etats-Unis.



En décembre, cette cour avait annulé en appel le refus d'extrader l'Australien de 50 ans vers les Etats-Unis, où il risque jusqu'à 175 ans de prison pour la diffusion, à partir de 2010, de plus de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.