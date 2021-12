Wolfsburg-Lille: un match à 20 millions d’euros ce mercredi

Poursuivre en Ligue des champions, c'est beaucoup mieux que d'être reversé en Europa League! La différence de rentrées d'argent est tout simplement abyssale. Avec son parcours, avant la dernière journée à Wolfsburg, le LOSC est assuré de récupérer minimum 50 millions d'euros. Soit, un ticket d'entrée de quasiment 40 millions qui regroupe la prime UEFA, une partie ses droits TV et le partage du marketing.



Il y a ensuite la billetterie avec un peu plus de 1 million de rectte par match à Pierre Mauroy (frais deduits). Enfin les bonus liés aux résultats : 8 points pour l'instant soit 7,4 millions d'euros. Il faut rajouter le résultats de ce soir pour une qualification : 2,8 la victoire avec la première place à la clé ou le nul 900.000 euros supplémentaires.



La prime à la qualification en 8ème de finale de la Ligue des champions s'élève à 9,6 millions plus la billetterie du match 1,8 et la présence dans le top 16 européen qui rapportera minimum 12 millions supplémentaires. Ce qui fait donc un peu moins de 24 millions d'euros supplémentaires alors que l'Europa League ne rapporterait que 2 millions, souligne RMC Sport.