Wolverhampton: Alfred Ndiaye assure la montée en Premier League

Wolverhampton est assuré de monter en Premier League, six ans après avoir quitté l’élite du football anglais, après le match nul samedi entre Brentford et Fulham (1-1), qui ne peut donc plus rattraper les Wolves.

Et Wolverhampton, relégué à l’issue de la saison 2011-2012, peut remercier l’ancien Niçois Neal Maupay qui a égalisé pour Brentford dans les tous derniers instants du match (90e+3).

Après 42 journées, les Wolves comptent 92 points, soit dix de plus que Fulham, dont le faux-pas a également profité à Cardiff City, vainqueur de Norwich (0-2) et qui reprend la 2e place.

A trois journées de la fin, les hommes de Nuno Espirito Santos (ex-Porto et Valence) ne peuvent plus être délogés d’une des deux premières places, synonymes de promotion automatique.

Racheté en 2016 par Fosun International, le plus grand conglomérat privé de Chine continentale, Wolverhampton a énormément dépensé cet été pour retrouver la Premier League, faisant notamment venir l’international portugais Ruben Neves, débarqué pour près de 20 millions d’euros (record de la division).

A ses côtés se trouvent également le Français Willy Boly mais aussi les internationaux Alfred N’Diaye (Sénégal), Benik Afobe (RDC), Barry Douglas (Ecosse), Ivan Cavaleiro (Portugal) ou John Ruddy (Angleterre).

Une victoire dimanche face à Birmingham et les Wolves n’auraient qu’un point à prendre pour s’assurer le titre de champion, leur premier depuis un sacre en D3 en 2013-2014.

