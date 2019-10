Y’en a Marre et Africivistes demandent la libération d’activistes arrêtés en Guinée

Sekou Koundouno coordinateur du Balais Citoyen de Guinée et un des leaders du FNDC (Front National Pour La Défense de la Constitution) et d’autres membres de la société civile guinéenne, ont été arrêtés dans la soirée du samedi.



Ils sont tous engagés contre le 3ème mandat du président Alpha Condé.



Ils étaient au domicile du coordonnateur du FNDC pour préparer la manifestation de ce lundi, quand des éléments de la Police les ont arrêté.



La plateforme des Africtivistes et le mouvement Y'en a marre demandent « la libération immédiate de ces citoyens qui n'ont commis aucun délit ».