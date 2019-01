Y en a marre: Fadel Barro se désole de l'acharnement de l'Etat sur Khalifa Sall

Le Coordonnateur du mouvement Y en a marre, Fadel Barro est outré par le déroulement de l'affaire Khalifa Sall. Après avoir été révoqué de sa fonction de maire par décret présidentiel en aout dernier, l'ex-maire de Dakar a été radié de l'Assemblée nationale à la demande du ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall.



"Il y a tellement d'injustice dans cette affaire. Les Sénégalais ont un sentiment d'injustice profond dans cette affaire. C'est pathétique de voir les gens qui sont au pouvoir, Macky Sall et consorts, comment ils se comportent avec Khalifa Sall", a-t-il dit dans une vidéo sur sa page facebook.



"Ce qui me fait plus mal dans le dossier de Khalifa Sall, c'est le comportement de ce qui reste du Parti socialiste (Ps), d'Ousmane Tanor Dieng. Comment peuvent-ils laisser cette situation continuer comme ça. Je n'ai jamais imaginé qu'une personne pouvait sacrifier son semblable, juste pour rester au pouvoir, avoir des privilège", déclare-t-il.



Pour le Coordonnateur de Yen a marra, tout ceci c'est de la "méchanceté", appelant Khalifa Sall à "être fort".