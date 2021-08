Yankhoba Diatara : « Idrissa Seck se porte bien et fait correctement son travail »

Il est absent de l’espace public depuis plusieurs mois. L’ex-chef de file de l’opposition sénégalaise et actuel président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) séjourne en France depuis juin. Si d’aucuns pensent qu’il a été évacué pour des raisons médicales, son bras droit Yankhoba Diatara a balayé d’un revers de la main ses supputations. Selon lui, Idy est en vacance den France et porte comme un charme.



«Il y a eu beaucoup de spéculations sur l'état de santé du Président Idrissa Seck. Mais je communique régulièrement avec lui et pas plus tard qu'hier (émission diffusée le 7 août 2021 sur Seneweb), nous avons échangé. A la veille de notre déplacement à Matam dans le cadre de la tournée économique du chef de l'Etat, on s'est vu et il m'a dit: "Si tu dures à Matam, tu ne me trouveras pas à Dakar parce que je dois voyager. Parce qu'il faut que j'aille me reposer quelques temps », a dit Diatara, dans des propos rapportés par L’Observateur.



Il poursuit : « C'est à notre retour de Matam, qu'il est parti. Et comme cela a coïncidé avec les vacances, sa famille l'a rejoint et les gens ont commencé à spéculer. Mais moi qui communique régulièrement avec lui, quand je lis certaines choses dans la presse ou les réseaux sociaux, je suis étonné et je me demande s'ils sont dans les secrets des dieux ou s'ils sont plus informés que moi ».



Le ministre des Télécommunications a tenue à rassurer les Sénégalais sur l’état de santé de son patron. « Je voulais rassurer tout le monde, le Président Idrissa Seck se porte bien et il fait correctement son travail. Le Cese fonctionne normalement et il nous donne les directives qu'il doit nous donner. Avec la crise sanitaire, il continue le télétravail qu'il faisait avant son départ.»