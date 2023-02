Yankhoba Diatara : « la fin des travaux de réhabilitation du stade LSS Senghor est prévue dans 24 mois »

40 milliards FCFA, dont 20 consacrés au stade LSS

Le ministre des Sports a effectué une visite aux stades de Ngor, Yoff et Léopold Sédar Senghor hier jeudi. Yankhoba Diatara a en profité pour procéder à la pose de la première pierre du stade municipal de Cambérène dont le délai de livraison est fixé à 24 mois pour un coût d'un milliard neuf cent cinquante millions de francs CFA (1,975 milliards FCFA). Il a également annoncé que la fin des travaux de réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor est prévue dans 24 mois.« Le stade de Cambérène est une doléance de plus de trente ans des populations de Cambérène. Et le chef de l'Etat a décidé d'offrir à Cambérène un stade municipal aux normes », a déclaré Yankhoba Diattara.« Ce sera sur 24 mois et nous allons travailler à ce que ce stade soit réalisé dans les délais réduits et raisonnables », a insisté le ministre, soulignant que « la grande vision du chef de l'Etat pour un sport modèle et performant, c'est la réalisation d'infrastructures sportives de qualité ».Le chef du département des sports annonce la réalisation du stade municipal de Yoff. « Après les stades Léopold Sédar Senghor et Demba Diop, celui de Yoff est le troisième stade à Dakar avec la plus grande capacité d’accueil. Il est à plus de 6 mille places ».Yankhoba Diattara indique que le stade de Ngor est désormais fonctionnel. « La pelouse synthétique, l’éclairage et les gradins qui constituaient le marché de base sont finis. On a aussi assaini l’environnement du stade. Maintenant, le bijou est à la disposition des sportifs après une longue attente. La réhabilitation de ce stade a coûté 1,2 milliards FCFA ».« Ce projet de réhabilitation des stades Ely Manel Fall de Diourbel, Lamine Guèye de Kaolack et Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor entre dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Chine. La République populaire de Chine a décidé d’accompagner le gouvernement du Sénégal avec un don de 40 milliards, dont 20 seront consacrés à Léopold Sédar Senghor. La Chine a décidé de nous accompagner dans sa réhabilitation complète », a annoncé le ministre des Sports.« C’est un projet qui devait se dérouler sur 32 mois, mais l’entrepreneur a décidé de réduire les délais. Le projet sera livré dans 24 mois », a-t-il ajouté.A en croire Yankhoba Diattara, le Sénégal ambitionne d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations.« Le Président (Macky Sall) souhaiterait l’organisation d’une Coupe d’Afrique des Nations. C’est pourquoi nous voulons que tous les travaux entrepris soient livrés à temps en répondant aux normes de la FIFA, de l’UEFA et la CAF. C’est une ambition et une vision que nous allons mettre en œuvre. Le but est d’avoir les infrastructures pour que le Sénégal puisse recevoir un CHAN, une CAN, entre autres joutes nationales », a fait savoir le ministre des Sports.