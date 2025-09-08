Nommée Ministre de la Justice, Garde des Sceaux le 6 septembre dernier, Yassine Fall a réagi à sa nouvelle charge. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, elle a tenu à exprimer sa gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et au Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la confiance placée en elle.



« C’est avec une grande humilité et un sens élevé du patriotisme que j’accepte ma nomination », a-t-elle affirmé, avant de souligner la lourdeur des responsabilités liées à sa mission. Pour elle, cette charge n’est pas seulement un honneur mais un devoir envers la nation : « Je mesure pleinement l’importance et la lourdeur de la tâche qui m’incombe. »



La nouvelle Garde des Sceaux a insisté sur sa volonté de travailler en synergie avec toutes les institutions de la République ainsi qu’avec les acteurs non étatiques. Elle s’est engagée à faire de la justice un véritable outil au service des citoyens. « Je réitère ma loyauté au peuple sénégalais et ma parfaite disposition à collaborer avec toutes les institutions de la République afin de servir le droit, rendre la justice au service du peuple et atteindre les résultats escomptés », a-t-elle assuré.



La nomination de Yassine Fall intervient dans un contexte de réformes institutionnelles et de forte attente citoyenne sur l’indépendance et l’efficacité de la justice. Elle succède à Ousmane Diagne.