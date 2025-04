Yémen: le bilan des frappes américaines sur un port pétrolier monte à 38 morts

Les rebelles houthis au Yémen ont annoncé que le bilan d'une frappe américaine ce vendredi sur le port pétrolier de Ras Issa, un site stratégique sur la mer Rouge, était monté à 38 morts et plus de 100 blessés. «Trente-huit ouvriers et employés ont été tués et 102 autres blessés, selon un bilan provisoire de l'agression américaine sur le site pétrolier de Ras Issa», a indiqué la chaîne de télévision Al-Massirah des Houthis, citant les autorités sanitaires de Hodeidah, ville de l'ouest du pays contrôlée par les rebelles.

Rfi

