Yeumbeul : deux garçons d'une même famille meurent noyés à la plage de Malika

La plage de Malika, dans la commune de Yeumbeul ( banlieue dakaroise), a repris avec ses cas de noyages comme on a l'habitude de voir à chaque vacance scolaire. Deux garçons de même père et de même père sont retrouvés morts noyés mardi, dans ces eaux. Il s'agit des nommés Abdoulaye et Makhfous Diakité, âgés entre 10 et 12 ans.



Les victimes qui habitaient le quartier Malick Diop, sont enterrés ce mercredi.