Yeumbeul : un supporter de Natangué lynché à mort après des violences entre ASC

Les artères de la commune de Yeumbeul Sud ont été le théâtre des violences, hier lundi après les demi-finales des phases de la zone 1 du département de Keur Massar joués au stade Alassane Djigo de Pikine. Un supporter de Natangué répondant au nom de Moustapha Dieng, âgé de 32 ans, tailleur de profession, a été sauvagement pris à partie dans la rue, puis battu à mort par des ‘’inconditionnels de l'équipe adverse’’.

Les deux ASC en question, voisines de même quartier, profitent de la moindre occasion pour solder leurs vieux comptes dans le sang. À la suite de la victoire de l'Asc Farba (1) devant son éternelle rivale Natangué (0), qui est née des flancs de Farba, les supporters des deux camps adverses se livrent à des échanges de piques acerbes et autres jets de projectiles. Suffisant, pour que les agents du poste de police de la localité, appuyés par leurs collègues des autres commissariats, se déploient tout au long du trajet et tentent de canaliser les foules surexcitées.

Selon Les Echos, les organisateurs balisent deux itinéraires différents aux supporters des équipes respectives et demandent à ceux-ci de rester dans les rangs. Pendant que les deux processions rivales marchent tranquillement dans les rues et se dirigent vers leurs quartiers respectifs sous une haute surveillance policière, Moustapha Dieng, supporter de Natangué, se détache en douce de ses camarades d'ASC.

Portant le maillot de leur équipe Natangué (vaincue), il se faufile entre les gens et file droit à l'anglaise vers le mouvement de l'ASC Farba, un geste qui sonne comme un casus belli aux yeux des supporters de Farba. Furieux, des jeunes de l'équipe Farba identifient l'intrus et crient à la violation flagrante de leur territoire. Pris de panique, l'intrus détale pour sauver sa peau. Il est vite rattrapé et traîné dans la rue par les supporters, qui s'acharnent.

Alertés, les policiers débarquent sur les lieux et tentent de s'interposer. Face à la furie de la foule immense, ils tirent à tout bout de champ des grenades lacrymogènes, histoire de disperser les manifestants et surtout extirper le jeune supporter de Natangué des griffes de ses assaillants. Ils prennent finalement le dessus sur les jeunes garçons et rétablissent l'ordre public, relate Les Echos.

Évacué en catastrophe à l'hôpital de Thiaroye, le pauvre supporter de Natangué succombe à ses blessures. Informés du décès du jeune homme, les organisateurs des matchs de demi-finales de zone 1 annulent les autres rencontres au stade Alassane Djigo et se rendent sur les lieux dans le but de s'imprégner des tenants et aboutissants des échauffourées meurtrières.

Meurtris, des camarades du défunt concoctent un plan de vengeance et se dirigent vers les présumés auteurs du lynchage à mort de leur congénère. Un dispositif impressionnant de la police a pris les devants et s'est déployé aux quatre coins de la commune pour éviter un bain de sang.

Une enquête a été ouverte pour débusquer, puis mettre aux arrêts les auteurs de la mortelle vindicte populaire contre le supporter de Natangué, rapporte Les Echos.

