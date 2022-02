Youssou Ndour annonce un concert gratuit pour fêter la victoire des « Lions »

Après avoir jubilé dans les rues dakaroises dimanche soir, Youssou Ndour compte fêter la victoire des Lions avec le peuple sénégalais. Il dit attendre l'aval du chef de l'Etat Macky Sall pour offrir un concert gratuit.



Pour Youssou Ndour, cette victoire est un mérite et elle doit être fêtée. « Le football n'est plus seulement une affaire d'équipes de onze joueurs contre onze. Mais c'est une affaire de Nation, d'Etat, d'économie. Le football est un combat et nos "Lions" ont combattu jusqu’au bout. La bande à Sadio Mané a gagné une équipe issue d'un pays (Egypte) avec plus de 100 millions d'habitants, alors qu'au Sénégal, nous ne sommes que 17 millions de personnes. Donc c'est une grande victoire, une victoire méritée », a dit l’artiste international, dans L’Observateur.



Il ajoute : « Je ne peux pas, pour le moment, en dire plus, je remercie la Première Dame qui a accepté de m'accompagner pour fêter cette victoire dans les rues de Dakar. Maintenant, j'ai déjà préparé mes bagages et je suis prêt pour la fête, j'attends que le président de la République arrive pour nous donner le feu vert Nous lui demandons de rentrer rapidement à Dakar et comme c'est le boss, s'il donne l'autorisation demain (aujourd'hui), j'offre un concert gratuit où vous voulez. Je suis prêt et je suis à votre disposition, parce que c'est le Sénégal que j'aime. Et c'est le Sénégal qui m'intéresse».