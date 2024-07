Youssou Ndour, honoré par l’Université Berklee Valencia en Espagne

Le chanteur sénégalais vient de recevoir une distinction de l’université Berklee Valencia de l’Espagne.

« Je suis honoré d’avoir reçu le titre de Docteur Honoris Causa de la part de l’université Berklee Valencia en Espagne » a écrit aujourd’hui le chanteur sur sa page Facebook.

De l’avis de Youssou Ndour ,cette énième distinction, qui s’ajoute dans son armoire à trophée « récompense son influence musicale »

Pour l’artiste planétaire ce titre est « une dose de rappel afin qu’il persévère encore et encore ».



Le fondateur du groupe Super Etoile de Dakar déclare qu’il va continuer à plaider pour « la préservation de l’identité culturelle africaine et la compréhension mondiale à travers ma musique et mes actions de tous les jours ».