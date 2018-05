Youssouf Sabaly : «Quand je suis à gauche (..), y a des choses ou j’ai plus de difficultés à faire»

Le défenseur des «Lions» Youssouf Sabaly s'est exprimé sur le positionnement qu'il affectionne dans la défense. Dans la liste des joueurs sélectionnés par Aliou Cissé pour défendre les couleurs du Sénégal en Russie, le joueur se dit d'attaque et prêt à jouer aussi bien à droite qu'à gauche, mais avec un léger penchant pour la droite.





«Le plus dur, c’est de pouvoir s’adapter. Les deux postes sont complètement différentes quand on est sur le côté droit et sur le côté gauche. Là quand je suis à gauche je suis sur mon pied faible donc y a des choses que je peine à faire. Dans l’ensemble je m’adapte au mieux. », a indiqué le sociétaire de Bordeaux au micro de Rfm. Avant d’ajouter «Il y a une concurrence très saine. C’est au coach de choisir. Comme je l’ai dit je suis polyvalent ça ne me dérange pas d’être à gauche ».



L’équipe est à Vittel pour la dernière phase de préparation pour la Coupe du Monde. Selon le joueur le travail est axé sur les techniques défensives. «, on a travaillé défensivement. Il nous donne pas mal de consignes et il fau bien les respecter pour se faciliter la tâche défensive ».



Sabaly estime être fier de participer à la Coupe du Monde avec le Sénégal même-si selon lui cela n’était pas évidant au départ. «Mais le fait d’être parmi la liste des 23 actuellement, me rend fiers. L’objectif était de donner le meilleur de moi-même. Après je ne savais pas si ça allait bien se passer ou pas. Mais j’avais le cœur de bien faire et ça c’est bien passé, il y a la qualification à la suite ».



Le « Lions » a déjà joué une Coupe du Monde avec les U20 de la France et a hâte de découvrir celle des professionnels. «Après une Coupe du Monde U20, c’est ma première Coupe du Monde en tant que professionnel et on est tous content de découvrir comment ça va se passer. On se prépare tranquillement ».