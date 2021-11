Zahra Iyane Thiam à l’opposition : « Commettre une bourde, manifester son inexpérience et le coller au pouvoir, c’est juste malhonnête»

La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar de la commune de Sicap Liberté, Zahra Iyane Thiam, a invité l’opposition à plus de grandeur dans la démarche en direction des élections locales de janvier 2022. Cette opposition accuse le pouvoir d'être derrière le rejet de ses listes.



« Comment peut-on commettre son erreur et accuser le pouvoir qui n’a rien à voir avec les remarques que l’administration territoriale lui a faites. Pourtant, nous qui sommes du pouvoir, sommes des Sénégalais comme eux », s'est interrogée la responsable politique des Sicap Liberté.



En plus d’avoir fustigé cette volonté d’incriminer le pouvoir, Zahra Iyane Thiam se dit surprise d’entendre ces leaders politiques appeler à une résistance qui n’a sa raison d’être au vu du contexte et de la stabilité du pays. « En tant que leaders exemplaires, nous devons revoir nos discours », a encore martelé celle qui aspire à diriger la commune de Sicap Liberté.